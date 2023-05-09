مغادرة 5 رحلات إغاثية سعودية إلى السودان خلال يومين

أعلن مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي، أن هناك 5 رحلات إغاثية سعودية تقريبًا ستتوجه إلى السودان خلال يومين.

5 رحلات جديدة

وأوضح العصيمي في تصريحات لبرنامج “عين الخامسة” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع مغادرة من 5 إلى 6 رحلات إغاثية حتى يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم تسيير رحلات أخرى بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى ما يخطط له الآن عن طريق البحر.

الطائرة الإغاثية الأولى

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيّر من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية الأولى التي تشكل أولى طلائع الجسر الجوي السعودي متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي بجمهورية السودان الشقيقة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي لـ”وكالة الأنباء السعودية” أن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم سيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين النازحين والمتضررين جراء الأحداث الأخيرة.

وبيّن الربيعة أن الطائرة الإغاثية الأولى تحمل على متنها سلالًا غذائية ومواد إيوائية وطبية بوزن 10 أطنان، مؤكدًا أن ذلك يجسد ما تتصف به القيادة الرشيدة من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملًا بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.