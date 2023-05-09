مقترح توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المقاصف المدرسية يثير الجدل

أثار مقترح توفير بطاقات الدفع الإلكتروني في المدارس الإلكترونية حالة من الجدل والانقسام بين مرتادي تويتر ما بين مؤيد ومعارض حيث ساق كل فريق مبرراته لكن أغلب الاتجاهات كانت تسير في اتجاه إمكانية دراسة الفكرة وتقديم البنوك بطاقات إلكترونية للطلاب تحت مسمى مناسب لاستخدامها.

البداية كانت مع تغريدة الإعلامي صلاح الغيدان التي قال فيها: “هل ترى أن توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المقاصف المدرسية بات أمرًا ضروريًا؟ لتنهال الإجابات والتعليقات التي انقسمت بشكل لافت للنظر.

ضرورة ملحة

حيث قال الصحافي الاقتصادي محمد البيشي: “أتصور ذلك .. وبالمناسبة لم أعد أتعامل بالكاش الا فقط لسحب مصروف المدرسة وأشياء أخرى نادرة.”، وحول نفس المعنى قال هيثم باماقوس: “فكرة جميلة بشرط يكون هناك أسورة تشحن يتم من خلالها الدفع لأنه حقيقة البحث عن مصروف ريالات أصبح متعبًا”.

بطاقات خاصة

وقالت منيرة الحسن: “نعم ولكن باستحداث بطاقات من البنوك للطلاب .. بطاقات تشحن مثلًا او مميزات أخرى هذه العملية مفيدة للطرفين وستنمي مهارات لدى الطلاب”، بدورها حذرت نورة محمد العبدالله من تداول العملات الورقية حيث قالت: “العملات الورقية والمعدنية تنتقل مِن يد إلى أخرى، فتنتقل بواسطتها الجراثيم، والطفل يُمسك بالعملة ثم يتناول غذاءه، وهذا مسبب للمرض!”.

غير ضرورية

بينما قال الكاتب رائد البغلي: “لا أشعر بأنها ضرورية على اعتبار أن أولياء الأمور يوفّرون لأبنائهم مبلغ فسحة يومية، لكن إذا كان توفّرها من باب تحسين الخدمة وتعدد الخيارات فستكون بالتأكيد أمرًا جيدًا، بالإضافة إلى توفير وسائل أخرى مثل stcpay و urpay على اعتبار أنها خيارات يسيرة للطلبة في تعاملاتهم المالية.”

الوجبة أفضل

بينما رأى ظافر القرني أن الوجبة التي تعدها الأسرة للطالب هي أفضل حل حيث قال: “الفكرة الاجمل هي أن يحضر الطالب وجبة صحية معه من المنزل، إلا أن كان هناك وعي مالي للطالب بحيث يأخذ ما يناسبه وما يكفي حاجته بحيث بعض الطلاب قد يسحب كامل المبلغ بلا مراعاة”.