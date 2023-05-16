مقتل 6 وفقدان العشرات في حريق بـ نيوزيلندا

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قتل ستة أشخاص على الأقل في حريق اندلع فجر الثلاثاء ببناية من أربعة طوابق وسط عاصمة نيوزيلندا ويلينغتون، وأعلنت فرق الإطفاء إنقاذ 52 شخصًا، بعضهم عبر السطح، مشيرة إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
At least six people were killed in a fire at a hostel in New Zealand. The blaze broke out on the top floor of Loafers Lodge in the Wellington neighborhood of Newtown just after midnight https://t.co/D5gqPuoRfu pic.twitter.com/BK5Qaeo3syقد يهمّك أيضاً
— Reuters (@Reuters) May 16, 2023
ويعتقد أن 90 شخصًا كانوا في المبنى عندما بدأ الحريق، وقد تم تأكيد سقوط وفيات عدة، وأعرب متحدث باسم الشرطة عن اعتقاده بأن الحصيلة النهائية للقتلى لن تتخطى العشرة.
وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من النزل ليلًا، في حين عمل 80 عنصر إطفاء تؤازرهم 20 شاحنة على إخماد النيران، وقال قائد جهاز الإطفاء والطوارئ في المنطقة نيك بايات: إنه حريق تشهده ويلينغتون مرة واحدة في العقد، إنه أسوأ كابوس بالنسبة لنا.
وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز: إنها مأساة بكل ما للكلمة من معنى، مضيفًا أنه من المرجح أن يكون هناك أكثر من 6 قتلى.
ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى قال: تأكد إلى الآن مقتل 6، مرجحًا ارتفاع الحصيلة.
وتم نقل 6 أشخاص إلى مستشفى لتلقي العلاج، أحدهم في حال خطرة، وفق جهاز الإسعاف في ويلينغتون، كما تلقى 15 شخصًا آخرون العلاج في مكان الواقعة.