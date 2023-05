مقتل 6 وفقدان العشرات في حريق بـ نيوزيلندا

قتل ستة أشخاص على الأقل في حريق اندلع فجر الثلاثاء ببناية من أربعة طوابق وسط عاصمة نيوزيلندا ويلينغتون، وأعلنت فرق الإطفاء إنقاذ 52 شخصًا، بعضهم عبر السطح، مشيرة إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

At least six people were killed in a fire at a hostel in New Zealand. The blaze broke out on the top floor of Loafers Lodge in the Wellington neighborhood of Newtown just after midnight https://t.co/D5gqPuoRfu pic.twitter.com/BK5Qaeo3sy

