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فرق الإطفاء أنقذت 52 شخصًا

مقتل 6 وفقدان العشرات في حريق بـ نيوزيلندا

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
مقتل 6 وفقدان العشرات في حريق بـ نيوزيلندا
المواطن - فريق التحرير

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قتل ستة أشخاص على الأقل في حريق اندلع فجر الثلاثاء ببناية من أربعة طوابق وسط عاصمة نيوزيلندا ويلينغتون، وأعلنت فرق الإطفاء إنقاذ 52 شخصًا، بعضهم عبر السطح، مشيرة إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

ويعتقد أن 90 شخصًا كانوا في المبنى عندما بدأ الحريق، وقد تم تأكيد سقوط وفيات عدة، وأعرب متحدث باسم الشرطة عن اعتقاده بأن الحصيلة النهائية للقتلى لن تتخطى العشرة.

أسوأ كابوس

وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من النزل ليلًا، في حين عمل 80 عنصر إطفاء تؤازرهم 20 شاحنة على إخماد النيران، وقال قائد جهاز الإطفاء والطوارئ في المنطقة نيك بايات: إنه حريق تشهده ويلينغتون مرة واحدة في العقد، إنه أسوأ كابوس بالنسبة لنا.

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز: إنها مأساة بكل ما للكلمة من معنى، مضيفًا أنه من المرجح أن يكون هناك أكثر من 6 قتلى.

 مقتل 6 أشخاص على الأقل في حريق بـ نيوزيلندا

احتمالية ارتفاع القتلى

ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى قال: تأكد إلى الآن مقتل 6، مرجحًا ارتفاع الحصيلة.

وتم نقل 6 أشخاص إلى مستشفى لتلقي العلاج، أحدهم في حال خطرة، وفق جهاز الإسعاف في ويلينغتون، كما تلقى 15 شخصًا آخرون العلاج في مكان الواقعة.

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