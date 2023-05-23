مقطع فيديو يدين الشرطة البريطانية بحادث مقتل مراهقين

اندلعت أعمال عنف ضد الشرطة البريطانية، بعد حادث مقتل مراهقين كانا يقودان دراجة نارية إلكترونية في كارديف.

ملاحقة الشرطة للشابين

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية ملاحقة سيارة شرطة للمراهقين كيريس سوليفان ، 16 عامًا ، وهارفي إيفانز ، 15 عامًا ، أثناء قيادتهما دراجة كهربائية.

ويواجه ضباط الشرطة في المملكة المتحدة فوضى واسعة النطاق في مكان وقوع حادث توفي فيه مراهقان على دراجة نارية إلكترونية وسط شائعات تم تأكيدها عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن مطاردة للشرطة فى كارديف.

أعمال عنف

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، اشتعلت النيران في سيارتين على الأقل حيث اندلعت المشاكل لساعات، وشارك فيها عشرات من الشباب، وكثير منهم يغطون وجوههم بأقنعة.

مثيرو الشغب

وتم استدعاء الشرطة البريطانية إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من السادسة مساء أمس الاثنين، وما زال مثيرو الشغب في الشوارع بعد تسع ساعات من وقوع الحادث.

ونفى قادة الشرطة البريطانية اليوم تورط ضباطهم في المأساة، ومع ذلك، فإن المقطع المأخوذ من RingDoorbell يظهر سيارة شرطة تلاحق الشابين.

وأظهرت المشاهد التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر موقع يوتيوب شبابًا يلقون ألعابًا نارية وصواريخ أخرى على صف من ضباط الشرطة بدروع مكافحة الشغب التي كانت تسد أحد طرفي الشارع، واشتعلت النيران وسمع دوي طائرة مروحية تحلق في سماء المنطقة وقبل منتصف الليل بقليل أضرمت النيران في سيارة، فيما انقلبت سيارة ثانية واشتعلت فيها النيران.