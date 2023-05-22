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تم إحالتهما لجهة الاختصاص

مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بجدة وعسير

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بجدة وعسير
المواطن - واس

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قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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