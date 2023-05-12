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البلاغات تتم في سرية بالغة

مكافآت مالية للمبلغين عن محاولات تهريب المخدرات

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
مكافآت مالية للمبلغين عن محاولات تهريب المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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جدد المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في المملكة.

مكافأة مالية

ودعا الحربي، في مداخلة هاتفية عبر “قناة الإخبارية”، إلى الإبلاغ عبر رقم الهاتف 1610، أو عبر منصة الهيئة على شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن المبلغ يحظى بالسرية التامة، كما سيحصل على مكافأة مالية في حال تم التحقق من البلاغ.

بلاغات التهريب

ولفت إلى أنه يتم التعامل مع البلاغات الواردة بمنتهى الجدية، منوهًا إلى أنه تم اكتشاف بعض حالات التهريب بواسطة بعض البلاغات التي وردت من مواطنين ومقيمين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الحكومية للأخرى للتصدي لأرباب هذه المحاولات.

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