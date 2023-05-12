مكافآت مالية للمبلغين عن محاولات تهريب المخدرات

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جدد المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في المملكة.
فيديو | المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي: سرية تامة ومكافأة مالية للتبليغ عن أي محاولات لتهريب المخدرات #الحرب_على_المخدرات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/HMFrMkJSwSقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023
ودعا الحربي، في مداخلة هاتفية عبر “قناة الإخبارية”، إلى الإبلاغ عبر رقم الهاتف 1610، أو عبر منصة الهيئة على شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن المبلغ يحظى بالسرية التامة، كما سيحصل على مكافأة مالية في حال تم التحقق من البلاغ.
ولفت إلى أنه يتم التعامل مع البلاغات الواردة بمنتهى الجدية، منوهًا إلى أنه تم اكتشاف بعض حالات التهريب بواسطة بعض البلاغات التي وردت من مواطنين ومقيمين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الحكومية للأخرى للتصدي لأرباب هذه المحاولات.