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أعلن حضوره للحفل بمفرده دون زوجته ميغان

مكان جلوس الأمير هاري في حفل تتويج والده يثير الجدل

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
مكان جلوس الأمير هاري في حفل تتويج والده يثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

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قبيل انطلاق حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، تتوالى التكهنات بشأن المكانة التي سينالها الأمير هاري خلال المراسم، لاسيما بعد الخلافات الأخيرة التي تلت كتابه “سبير”.

بشار إلى أنه قبل عدة أسابيع، تم الإعلان عن حضور هاري لحفل يوم السبت بمفرده دون زوجته ميغان ماركل التي بقيت في منزلهما في كاليفورنيا مع أطفالهما.

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تكهنات

ووفقًا لصحيفة “ميرور” اعتبرت الخبيرة في الشؤون الملكية كاتي نيكول أن هاري سيحصل على مقعد رئيسي ولن يكون مختبئًا.

في حين اعتبر المؤرخ والخبير الملكي غاريث راسل إن مكان هاري داخل الحفل سيرسل رسالة إلى العالم حول كيفية معاملته من قبل عائلته.

وأوضح: “إذا طلبت نصيحتي كنت سأضع هاري قريبا، لا أعتقد أنه سيبدو جيدًا لو بدا بموضع غير ذلك”.

وتأتي هذه التحليلات بعد أن انتشرت معلومات الأسبوع الماضي حول غموض المكان الذي سيجلس فيه هاري خلال حفل التتويج.

قرار حضوره

وأفادت المعلومات أن المكان الذي سيجلس فيه هاري في الحدث التاريخي لعب دورًا رئيسيًا في قراره بشأن قبول الحضور.

وقال أحد المصادر إن هاري لا يعلم حتى الآن مكان جلوسه خلال الحفل، وسيغادر إلى الولايات المتحدة بعد تتويج والده مباشرة.

وطغت على تحضيرات حفل التتويج خلال الشهور القليلة الماضية تصريحات هاري اللاذعة عن والده وشقيقه وليام وريث العرش في مذكراته، التي صدرت في الآونة الأخيرة وفيلم وثائقي على نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية

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