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بسبب معززات النكهة والمواد المستخدمة بالتصنيع

مكونات النودلز تمنح المستهلك سلوكًا إدمانيًّا

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
مكونات النودلز تمنح المستهلك سلوكًا إدمانيًّا
المواطن - فريق التحرير

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تعليقًا على ما أثير مؤخرًا حول وفاة عدد الأشخاص بسبب تناول وجبة الإندومي أو الشعرية سريعة التحضير، قال طبيب تصحيح وتطوير نمط الحياة الدكتور عمار تنكل: إنه لا يوجد أي نوع من الغذاء مصرح به، يؤدي تناوله إلى الوفاة.

سلوك إدماني

وأشار الدكتور عمار تنكل، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي المذاع عبر قناة روتانا خليجية، إلى أن مكونات النودلز تعطي للمستهلك سلوكًا إدمانيًّا.

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وأرجع تنكل السلوك الإدماني إلى معززات النكهة والمواد المستخدمة في التصنيع؛ ولهذا يعتاد الشخص مع الوقت على تناولها.

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وأردف طبيب تصحيح وتطوير نمط الحياة، أن الفلفل الحار له فوائد لحماية الجهاز الهضمي من الالتهابات والقرح في حال عدم وجود التهابات وقرح، لكن المهم تناولها بكميات مقننة.

أكثر من حالة

ومؤخرًا، انتشرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وفاة أكثر من حالة في بلدان مختلفة بسبب الشعرية سريعة التحضير “الإندومي”.

وتعد وجبة المعكرونة الجاهزة والتي يصاحبها توابل حارة جدًّا، الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال والكبار، رغم تحذيرات دائمة من خطورة هذا الطعام على الصحة.

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