منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود المملكة في أزمة السودان

بدأ الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في السودان في جدة، اليوم الأربعاء، وذلك بناء على دعوة من المملكة، فيما شهد الاجتماع جلسة مغلقة لمنظمة التعاون الإسلامي تبحث الوضع في السودان.

جهود المملكة بإجلاء الرعايا

وأشاد أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين طه، خلال كلمته اليوم، بموقف المملكة في أزمة السودان، وأكد موقف التعاون الإسلامي الداعم لاستقرار الأمن في السودان، ودعا أطرف النزاع إلى ضبط النفس.

وأضاف أمين منظمة التعاون الإسلامي: “أشيد بجهود المملكة في إجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان”.

دعوة للهدنة

من جهته، قال مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، صالح السحيباني، إن قيادة المملكة تسعى إلى حل الأزمة في السودان، مضيفًا أن المملكة ترحب بالهدنة ووقف إطلاق النار.

وأكد أن الجميع يتابع ما يحدث في السودان من اقتتال يهدد وحدتها بين أبنائها، في الوقت الذي تحتاج فيه للوحدة الوطنية لصفوفها لتحقيق تطلعات شعبها، وتوفير الحماية والأمان له.

حل أزمة السودان

وأشار مندوب المملكة في منظمة التعاون الإسلامي دكتور صالح السحيباني، إلى أن أكثر من 5 آلاف شخص من رعايا الدول ساهمت المملكة في إجلائهم من السودان إلى جدة.

وأشاد أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين طه بجهود المملكة المتواصلة ومبادراتها من أجل حل الأزمة في السودان.