من العاشرة صباحاً.. غلق طريق الملك عبد العزيز بـ جدة اليوم

5 إجراءات للحفاظ على إطارات سيارتك في الصيف مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك أرامكو تعلن استحداث منصبين قياديين جديدين أرباح “أسمنت الجنوب” تتراجع 44% إلى 49 مليون ريال الرياض وأياديها البيضاء وقلبها الكبير أمر ثابت بين قمتي 1968 و2023 اليوم.. الإعلان عن حركة النقل الخارجي و4 خطوات للاستعلام بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة توقعات بحالة مطرية على عدة مناطق تستمر إلى الغد أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أعلنت أمانة محافظة جدة عن غلق طريق الملك عبد العزيز اليوم الخميس بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم غداً الجمعة غلق الطريق كذلك، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء، وكذلك كوبري المدينة مع تقاطع حراء إلى كوبري الصالة الملكية – وفقاً لـ”الإخبارية”.
يذكر أن محافظة جدة سوف تشهد غداً الجمعة انطلاق الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية، حيث تشهد حضور قادة وملوك ورؤساء وزراء العديد من الدول العربية لمناقشة عدة ملفات في مقدمتها الأزمة في السودان، والقضية الفلسطينية.