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من العاشرة صباحاً.. غلق طريق الملك عبد العزيز بـ جدة اليوم

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
من العاشرة صباحاً.. غلق طريق الملك عبد العزيز بـ جدة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن غلق طريق الملك عبد العزيز اليوم الخميس بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم غداً الجمعة غلق الطريق كذلك، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء، وكذلك كوبري المدينة مع تقاطع حراء إلى كوبري الصالة الملكية – وفقاً لـ”الإخبارية”.

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القمة العربية في جدة

يذكر أن محافظة جدة سوف تشهد غداً الجمعة انطلاق الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية، حيث تشهد حضور قادة وملوك ورؤساء وزراء العديد من الدول العربية لمناقشة عدة ملفات في مقدمتها الأزمة في السودان، والقضية الفلسطينية.

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