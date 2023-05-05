مواطن يصطاد 15 أفعى سامة في ليلة واحدة بجازان

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وثق مقطع فيديو، لقطات مخيفة لمواطن قام بالعثور واصطياد عدد من الأفاعي السامة بأحد أودية منطقة جازان.
وحذر المواطن خلال مقطع الفيديو من خطورة وادي الأفاعي السامة في جازان، خاصة في الليل، حيث تنتشر الأفاعي وسط الطريق العام خاصة مع هذه الأيام.
وتمكن المواطن ملتقط الفيديو من اصطياد نحو 15 أفعى سامة بأحجام مختلفة، وكلها شديدة الخطورة، وأعاد إطلاقها مجددًا في البر بعيدًا عن الطريق.