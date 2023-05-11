موسيماني يثير الجدل والجماهير تُطالب برحيله!

أُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرغم من نجاحه في التأهل إلى دوري روشن السعودي بالموسم المقبل.

تأهل الأهلي لدوري روشن

وظهر الأهلي بشكل مميز هذا الموسم، وضمن التأهل رسميًا إلى دوري روشن السعودي، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأخدود أقرب منافسيه.

الإدارة تُفكر في رحيل موسيماني

وأكدت تقارير أن إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، قررت عدم تجديد عقد موسيماني، الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم الحالي، حيث تُفضل التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق في دوري روشن السعودي.

وبدأت إدارة النادي الأهلي في البحث عن مدير فني جديد، وارتبط اسم الراقي بأكثر من مدرب، وفي مقدمتهم؛ الروماني رازفان لوشيسكو، والذي سبق ودرب الهلال خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2021.

حالة من الجدل

وشهدت الساعات الماضية، إثارة موسيماني لحالة من الجدل، بعدما قام بوضع إعجاب على فيديو غير لائق عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل أن ينفي هذا الأمر، ويؤكد أن حسابه كان مخترقًا، إلا أنه تمكن من استعادته.

وعلى الرغم من نفي موسيماني عبر “تويتر”، إلا أن بعض الجماهير دشنت هاشتاقًا للمطالبة برحيله بسبب هذا التصرف، وأكدوا أن تصرفات المدرب دائمًا ما تثير الجدل، كما أن الفريق رغم تأهله لدوري روشن، إلا أنه ظلم العديد من اللاعبين.