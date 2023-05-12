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بعد التأهل في كأس الملك سلمان للأندية

موعد المباراة المقبلة لـ الشباب

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
موعد المباراة المقبلة لـ الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، لمواجهة نادي الاتفاق مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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ترتيب الشباب والاتفاق

وقبل المباراة يتواجد الليث في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، أما نادي الاتفاق فيتواجد في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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وكانت مباريات الجولة الـ26 بدأت من الاثنين الماضي ، بتعادل بين النصر والخليج بهدف لكل فريق، بينما فاز الوحدة على العدالة بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الاتحاد على أبها برباعية دون رد.

الشباب والاتفاق - هتان باهبري

وفي مباراتي الثلاثاء الماضي، فاز التعاون على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الفيحاء على الفتح بثلاثية دون رد، أما في مباراة اليوم الأربعاء فحقق الفريق السماوي فوزًا مثيرًا على الطائي بعد أن كان متأخرًا بنتيجة 3/ 1 في الشوط الأول.

بينما في أول أمس الأربعاء، فاز الباطن على الطائي بنتيجة 4-3.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: “في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 18 نقطة.

 

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