موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 الذي يقام بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان في مدينة إسطنبول التركية.

وتنطلق المباراة يوم 10 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وستنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , TOD APP – BEIN SPORTS.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5/ 1 في مجموع المباراتين، بينما صعد إنتر ميلان إلى النهائي على حساب جاره ميلان بنتيجة 3/ 0 في مجموع المباراتين.

وفي سياق آخر، أصبح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهددًا بالإقالة والرحيل عن نادي ريال مدريد، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمس على يد مانشستر سيتي.

وكان المدرب الإيطالي تحدث بعد خسارة الريال برباعية ضد مان سيتي قائلًا أمس: “لقد لعبوا أفضل منا واستحقوا الفوز. ضغطوا بقوة من البداية ونجح ذلك لأنهم جعلوا من الصعب علينا استخلاص الكرة، وتقدموا بهدفين، منذ ذلك الحين، كان من الصعب العودة للمباراة. حاولنا في الشوط الثاني لكن الأمر لم ينجح.

وأضاف: “كانت ليلة مؤلمة على ريال مدريد، مانشستر سيتي كان الأفضل وعلينا أن نتعلم من أجل الموسم المقبل”.

وارتبط اسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل صيف العام الجاري.