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تستطيع النجاح حيث فشل الآخرون 

موقع بريطاني: السعودية هي الأفضل لتكون صانعة السلام

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
موقع بريطاني: السعودية هي الأفضل لتكون صانعة السلام
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المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قال موقع ميدل إيست أونلاين البريطاني، إن السعودية خلقت بيئة جيواستراتيجية واعدة في المنطقة ولديهم الوسائل والنفوذ السياسي للنجاح حيث فشل الآخرون.

وقال التقرير: الأمر متروك الآن للرياض لاغتنام الفرصة وتأكيد مكانتها كقائد إقليمي وتولي عباءة صانع السلام، بالنظر إلى وضع فلسطين كمثال، فإنه لا وجود لفكرة حل الصراع دون وساطة طرف ثالث، مثل هذا الطرف لم يعد أمريكا، بل بات السعودية.

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3 أهداف مميزة

وتابع: على مدار العام الماضي، بدأت السعودية نهجًا جيوستراتيجيًا جديدًا رئيسيًا في الشرق الأوسط لتحقيق ثلاثة أهداف مميزة:

  • تحقيق الاستقرار إلى أقصى حد في المنطقة التي تمزقها الصراعات.
  • زيادة نفوذها الإقليمي والدولي ومكانتها.
  • ضمان استقرار صادرات النفط.

موقع بريطاني السعودية هي الأفضل لتكون صانعة السلام

ولهذه الأهداف، استأنفت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، ودعت الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى الصف العربي واستضافت محادثات بين الأطراف المقاتلة في السودان، واستمرت في بذل جهود الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، كل ذلك بينما تتبع مسارًا مستقلًا ومحسوبًا بعناية في علاقاتها الخارجية، خاصة مع القوى الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا والصين، وترسيخ دورها القيادي في العالم العربي.

واستطرد: من المؤكد أن السعودية قد وضعت نفسها في موقع فريد حيث يمكنها استخدام نفوذها ودورها القيادي بشكل أكبر من خلال التوسط في حل الصراع بين القدس وتل أبيب، فالسعودية، باعتبارها قوة جيوسياسية ذات شعبية متزايدة ونفوذ سياسي، تعد في وضع فريد لتغيير ديناميكية الصراع وربما تحقيق انفراج من حيث فشل الآخرون.

موقع بريطاني السعودية هي الأفضل لتكون صانعة السلام

فرصة ذهبية

وتابع التقرير: من المؤكد أن السعوديين لديهم فرصة ذهبية لتغيير ديناميكية الصراع بشكل كبير من خلال تجديد مبادرة السلام الخاصة بهم لعام 2002، فالسعودية في إطار سعيها إلى الازدهار والأمن والاستقرار، لا تستطيع ببساطة تجاهل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المحتدم، وكلا الطرفين بحاجة إلى السعودية، لذلك الأمر متروك الآن للسعودية لاغتنام الفرصة وتأكيد مكانتها كقائد إقليمي وتولي عباءة صانع السلام.

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