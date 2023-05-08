مياه الأمطار تغرق بعض شوارع خميس مشيط

رصدت “المواطن” حالة استياء بين المواطنين، لاسيما سكان محافظة خميس مشيط، حيث شكا معظمهم من مشكلة سوء تصريف مياه الأمطار في طريق الأمير سلطان مقابل موجان بارك، آملين أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة؛ حرصًا على سلامة الجميع.

استياء وغضب

ووثق مقطع فيديو متداول، كمية كبيرة من مياه الأمطار، في طريق الأمير سلطان، ليحول المكان إلى برك من المياه وسط تعثر الحركة المرورية، فيما قالت صفحة أخبار خميس مشيط: أرجو من بلدية خميس مشيط النظر في سوء تصريف مياه الأمطار في طريق الأمير سلطان مقابل موجان بارك، مضيفة: هذه المشكلة تتسبب في الإزعاج والخطر على السائقين، نأمل أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة.

بدوره، علق أبو جمال، قائلًا: نستغرب هذا الفيديو عن تجمع مياه الأمطار أمام موجان بارك بخميس مشيط والتصريف سهل ماسورة تصريف تنزل لوادي بيشة الذي يخترق الخميس من الجنوب للشمال وليس هناك مشكلة.

كما أضاف سعدان: للأسف هذا الموقع مع كل نزلة مطر يمتلئ بالمياه، وتتعثر الحركة المرورية رغم وجود تصريف اللي ما ندري وين يتصرف، وكان الأفضل أن يعمل التصريف على وادي بيشة الأقرب للموقع بدل من تصريف المياه عبر مواسير الصرف.

في السياق ذاته، قال عمير الشهرني: كل الدنيا بحور، والبلدية ما قصروا يشفطون في الشوارع، لكن تأخذ وقت، والله يعينهم إذا جاء قطرتين ماء شغلوا ويتهم وداوموا في الشوارع؛ لأن التصريف سيئ في الخميس بأكمله.

مقترحات وحلول

من جانبه، أشار أحد المواطنين إلى وجود وادٍ قريب يسهل عميلة التصريف، قائلًا: المشكلة إنه بعد الكوبري فيه وادي يعني سهل عمل تصريف بتجهه ميول ولا فتحات صرف، كما أردف أبو رانسي: المشكلة إن الحل بسيط الوادي قريب جدًّا خلف موجان بارك يعني ما فيه تكلفة.

في السياق ذاته، ذكر أحد المواطنين أن خميس مشيط تعاني من أزمة تصريف المياه بشكل شبه دائم، حيث قال: يا رجال من يوم جيت للخميس ملاحظ تسريب مياه مجاري من خلف مستشفى الحياة لها عشر سنوات ما شافوها بيصرفون هذا.

تحذيرات من سيول

من جانب آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل.

وبينت المديرية العامة أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطه نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وأجزاء من منطقة الرياض، تشمل الرياض العاصمة والدرعية ورماح والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والحريق والقويعية والمجمعة والزلفي وثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء والدلم ومرات والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

تعليمات السلامة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.