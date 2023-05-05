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كرم منسوبي قطاعات الداخلية وشكر جهودهم

نائب وزير الداخلية يطَّلع على جهود سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
نائب وزير الداخلية يطَّلع على جهود سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن - واس

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استقبل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي – اليوم- في مقر الهيئة، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

البيانات والذكاء الاصطناعي

واستعرض الجانبان – خلال اللقاء – الجهود التي تقوم بها سدايا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالمملكـة إلى الدول الرائدة في مجال الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى جهودها العلمية في مشروعات المدن الذكية.

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مرافق سدايا

واصطحب الدكتور الغامدي الدكتور الداود في جولة على مرافق “سدايا” وأطلعه على مركز التميُّز للمدن الذكية الذي يضم منصات متعددة، منها: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر وما يشتمل عليه كلٌّ منها من مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض؛ لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ وذلك بهدف رفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير مؤشرات إستراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية في المدن.

تكريم منسوبي القطاعات

وفي ختام الزيارة كرَّم نائب وزير الداخلية، بحضور رئيس سدايا المتدربين في معسكر سواهر تحت اسم (أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية) من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية المختلفة.

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