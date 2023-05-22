نجاح انفصال الصاروخ فالكون 9 في المسار المحدد له

نجحت عملية انفصال الصاروخ “فالكون 9” في المسار المحدد له.

واختبر رواد الفضاء انعدام الجاذبية في مقصورة دراغون.

ونجحت قاعدة الصاروخ الذي حمل الرواد إلى الفضاء، في الهبوط على الأرض.

انطلاق المركبة

وانطلقت مركبة دراغون نحو الفضاء وعلى متنها رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي.

ووجه رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني التحية قبل الانطلاق نحو الفضاء.

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني قد وصلا أمس الأحد، إلى مكان انطلاق المركبة لمحطة الفضاء الدولية.