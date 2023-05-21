إطلاق الهوية الإعلامية لموسم الحج 1444هـ تحت شعار أذن بالناس نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية 100% الدوام عبر منصة مدرستي في وادي الدواسر غدًا جماهير النصر تنتقد إدارة آل معمر بسبب هدف لـ فينسينت أبو بكر فتح تحقيق حول تسمم 200 جندي إسرائيلي الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة إلزام مقاولين مخالفين للشروط بإعادة السفلتة في عنيزة أنشيلوتي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد مضايقة فينيسيوس جونيور مدى صحة وسلامة الأغذية في الفنادق وصالات الأفراح نجم باريس سان جيرمان يقرب ميسي من الهلال
كشف د. سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام والطب الرياضي، نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في المملكة، مشيرًا إلى تفوقها على نظيراتها في الخارج.
وقال الزهراني خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية 100%.
وتابع: أقولها وعلى مسؤوليتي، إن نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي تطورت، ونسبة النجاح أفضل من الخارج 200%، وتكلفة العملية أقل بكثير من الخارج.
أ.د.سالم الزهراني: نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية 100% #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UVVypkRtmL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 21, 2023