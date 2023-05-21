كشف د. سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام والطب الرياضي، نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في المملكة، مشيرًا إلى تفوقها على نظيراتها في الخارج.

نسبة النجاح 100%

وقال الزهراني خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية 100%.

وتابع: أقولها وعلى مسؤوليتي، إن نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي تطورت، ونسبة النجاح أفضل من الخارج 200%، وتكلفة العملية أقل بكثير من الخارج.