نشوب حريق في سوق الصواريخ بجدة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا نشب بسوق الصواريخ بمحافظة جدة.
وذكرت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يباشر مدني جدة حريقًا بسوق الصواريخ، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة”.