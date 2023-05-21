نشوب حريق في سوق الصواريخ بجدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا نشب بسوق الصواريخ بمحافظة جدة.

وذكرت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يباشر مدني جدة حريقًا بسوق الصواريخ، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة”.