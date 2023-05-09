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النظام الغذائي للرئيس يثير جدلًا بين الجمهوريين

نصيحة مستشاري البيت الأبيض لبايدن: لا تأكل مثل الأطفال

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
نصيحة مستشاري البيت الأبيض لبايدن: لا تأكل مثل الأطفال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لا يحب الرئيس الأمريكي جو بايدن تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الخضروات، ويتسبب نظامه الغذائي السيئ في معركة مستمرة بينه وبين السيدة الأولى جيل بايدن، التي تريده أن يكون بصحة جيدة قبل الحملة الرئاسية لعام 2024.

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بايدن يأكل كالطفل

وأفاد تقرير لموقع فوكس نيوز، بأن بايدن، الذي تخطى الثمانين من عمره هذا العام، يأكل كالطفل، بحسب ما نقله مساعدون بالبيت الأبيض في تقرير صدر يوم الاثنين من أكسيوس.

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وأشار التقرير إلى أن هناك معركة بشأن النظام الغذائي لجو بايدن فهو مجرد خطوة واحدة من العديد من الخطوات العامة والخاصة التي يتخذها المساعدون المقربون والسيدة الأولى جيل بايدن للحفاظ على صحة الرئيس قبل ما يتوقع أن يكون موسم حملة شاقة.

النظام الغذائي لبايدن

ووفقًا للتقرير ، يقول مساعدو الرئيس الحاليون والسابقون إن أطباقه المفضلة تشمل زبدة الفول السوداني وشطائر الجيلي، و BLTs ، والبيتزا ، والبسكويت ، والمعكرونة بالزبدة والصلصة الحمراء ، والآيس كريم.

وكانت السيدة الأولى جيل بايدن تحث الرئيس على تناول المزيد من الأسماك والخضروات الورقية، مما أثار استياءه.

صحة الرئيس والتقاعد

كانت مسألة لياقة بايدن كقائد أعلى للبلاد نقاشًا عامًا لعدة أشهر، لكنها تركزت في الغالب حول عمره وقدرته العقلية. ومع ذلك، فإن بعض المصادر بالحزب الجمهوري ترى الآن أن النظام الغذائي للرئيس يدل على استعداده لتولي أصعب وظيفة في العالم مرة أخرى.

وقال أحد الخبراء الاستراتيجيين الجمهوريين لـ Fox News Digital: “إذا كان بايدن يريد أن يأكل زبدة الفول السوداني وشطائر الجيلي طوال اليوم، فعليه التفكير في التقاعد، وليس خوض حملة رئاسية جديدة”.

النظام الغذائي لرؤساء أمريكا

ولم يكن مناقشة النظام الغذائي لبايدن هو الأول من نوعه، غالبًا ما أثار الرئيس السابق دونالد ترامب دهشة الجميع بعدما عبر عن حبه لوجبات ماكدونالدز، حتى أنه كان يقدم الوجبات السريعة الشهيرة في عشاء البيت الأبيض. بينما اشتهر بيل كلينتون أيضًا بحب زبدة الفول السوداني وشطائر الموز.

وبحسب صحيفة The Washington Free Beacon فإنه بهذا العمر يُصبح بايدن أول رئيس أوكتوجيني أي الشخص الذي يتراوح عمره بين 80 و 89 عامًا، وهو أمر مثير للقلق بحسب وصف الصحيفة.

وقال التقرير: تجاوز بايدن متوسط ​​العمر المتوقع للذكور في الولايات المتحدة بخمس سنوات كاملة، وإذا حدثت مأساة له فستتولى كاميلا هاريس السلطة باعتبارها رئيسة أمريكا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.

ومع ذلك، قال أطباء البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلات معهم إنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة جو بايدن الذي بات الرئيس الأكبر سنًا في التاريخ الأمريكي.

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