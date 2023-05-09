نهاية صادمة لفتاة وقعت ضحية مدمن يعمل سائق توصيل

كشف الدكتور سامي الحمود، مستشار في الإدمان، قصة فتاة وقعت ضحية مدمن سائق بأحد تطبيقات التوصيل.

تفاصيل الواقعة

وقال الحمود خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الفتاة ركبت مع السائق، وكان مدمنًا ونظر إليها بطريقة غير سوية، وفي نفس الوقت الفتاة لم تكن متزنة بشكل كامل، بسبب تعاطيها مشروب مسكر، ولكنها لم تفقد الوعي.

نهاية صادمة

وتابع: السائق أعطى مياهًا وعصيرًا للفتاة وفقدت الوعي، وعندما عادت لوعيها وجدت نفسها برفقة السائق في مكان ما بمفردها، وقد حدث بينهما شيء غير جيد.

ولفت إلى أن الفتاة لا يمكنها أن تقدم شكوى ضده، لأنه تجرأ عليها بسبب الموقف الذي وضعت فيه نفسها.