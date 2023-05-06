نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يشارك بمراسم تتويج الملك تشارلز فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة إنهاء الصراع في السودان أوراوا يحرم الهلال من تحقيق إنجاز الاتحاد الغذاء والدواء: تجنبوا شراء المكسرات من الباعة المتجولين أمين عام مجلس التعاون: المبادرة السعودية تحقق أمن واستقرار السودان المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك صباح اليوم السبت، في قاعة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.
فيديو | بعد 71 عاما من تمثيل الأمير فهد بن عبد العزيز للمملكة في مراسم تنصيب الملكة إليزابيث الثانية.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يمثلها في تنصيب #الملك_تشارلز #الإخبارية pic.twitter.com/TRIDW841y6قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2023
وحضر سموه إلى جانب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود.
رافق سموه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.