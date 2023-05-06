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حضر إلى جانب سفير المملكة ببريطانيا

نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يشارك بمراسم تتويج الملك تشارلز

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يشارك بمراسم تتويج الملك تشارلز
المواطن - واس

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك صباح اليوم السبت، في قاعة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

 

وحضر سموه إلى جانب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود.

رافق سموه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

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