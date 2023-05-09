Icon

سهم أرامكو يقفز 5.5% بعد توزيع أسهم المنحة Icon لقطات لتدفق مياه سيل وادي ضراء شرق ميسان Icon أغطية الهواتف المحمولة تقصر عمر البطارية Icon الصين ترد على كندا بطرد دبلوماسي من أراضيها Icon طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى Icon لقطات لجريان سيل وادي الخليج شمال بيشة Icon نيران تنفجر من بئر مياه في تونس Icon 62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول Icon أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية محافظة الكامل عبر جدارات Icon حساب المواطن: لا يلزم إضافة جميع التابعين باستثناء الزوجة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
حفره مزارع للحصول على الماء

نيران تنفجر من بئر مياه في تونس

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
نيران تنفجر من بئر مياه في تونس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت لقطات لبئر في تونس ينفجر بالنيران بدلاً الماء، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام مزارع تونسي بحفر البئر للحصول على المياه ويصطدم بانفجار النيران.

قد يهمّك أيضاً
جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر على الأسر المستفيدة

جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر على الأسر المستفيدة

ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023

ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023

مياه جوفية

وفوجئ الرجل باندلاع نيران هائلة في بئر للمياه الجوفية، حفرها في أرضه بمعتمدية الوردانين في محافظة المنستير شرق البلاد، لري حقله، بعد منع السلطات استعمال المياه الصالحة للشرب في الزراعة، وسط أزمة مياه تواجه تونس جرّاء الجفاف.

قد يهمّك أيضاً
برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان

برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان

أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك

أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك

ما أثار جدلاً بين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجحين وجود حقل للغاز. فيما استبعد آخرون الأمر كلياً.

مياه ونار معاً

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر “فيسبوك”، تدفق مياه غزيرة جدًا من منبع البئر، وسط استبشار المزارع وأهالي المنطقة بالخير، قبل أن تتصاعد بشكل غير متوقع ألسنة النيران مع المياه، وسط ذهول الحاضرين.

فيما دفعت الضجة الواسعة التي رافقت الحادث، السلطات التونسية إلى إرسال فرق إلى عين المكان للتحقق.

لتؤكد لاحقاً أن ما تم تسجيله لم يسبق أن حصل من قبل، معلنة غلق البئر من أجل إجراء التحاليل اللازمة والتحقق من وجود جيوب غازات من عدمه، ما زاد استغراب التونسيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان
العالم

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر...

العالم
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر
الرياضة

عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير...

الرياضة
طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة
السعودية اليوم

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

العالم
استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

السعودية اليوم
اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة
حصاد اليوم

اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة

حصاد اليوم
امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب
السعودية اليوم

امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس...

السعودية اليوم