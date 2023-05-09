نيران تنفجر من بئر مياه في تونس

أثارت لقطات لبئر في تونس ينفجر بالنيران بدلاً الماء، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام مزارع تونسي بحفر البئر للحصول على المياه ويصطدم بانفجار النيران.

مياه جوفية

وفوجئ الرجل باندلاع نيران هائلة في بئر للمياه الجوفية، حفرها في أرضه بمعتمدية الوردانين في محافظة المنستير شرق البلاد، لري حقله، بعد منع السلطات استعمال المياه الصالحة للشرب في الزراعة، وسط أزمة مياه تواجه تونس جرّاء الجفاف.

ما أثار جدلاً بين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجحين وجود حقل للغاز. فيما استبعد آخرون الأمر كلياً.

مياه ونار معاً

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر “فيسبوك”، تدفق مياه غزيرة جدًا من منبع البئر، وسط استبشار المزارع وأهالي المنطقة بالخير، قبل أن تتصاعد بشكل غير متوقع ألسنة النيران مع المياه، وسط ذهول الحاضرين.

فيما دفعت الضجة الواسعة التي رافقت الحادث، السلطات التونسية إلى إرسال فرق إلى عين المكان للتحقق.

لتؤكد لاحقاً أن ما تم تسجيله لم يسبق أن حصل من قبل، معلنة غلق البئر من أجل إجراء التحاليل اللازمة والتحقق من وجود جيوب غازات من عدمه، ما زاد استغراب التونسيين.