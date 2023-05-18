نيوزيلندي يحرق فندقًا يؤوي عمالًا وفقراء

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كشفت تقارير إعلامية، أن الشرطة النيوزيلندية أوقفت، اليوم الخميس، رجلًا متهمًا بالتسبّب بحريق متعمّد أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في فندق في العاصمة ويلينغتون كان يؤوي عمالًا وفقراء.
وبحسب بيان الشرطة، فإن الرجل سيمثل أمام محكمة منطقة ويلينغتون الجمعة، مضيفةً أنه من غير المستبعد أن يواجه اتهامات أكثر خطورة.
وأضافت الشرطة، أن التحقيق مستمر، مشيرةً إلى أنه لا يتم البحث عن شخص آخر في إطار هذه القضية.
من المعروف أنه في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اندلع حريق في نزل لوفرز لودج المكوّن من أربعة طوابق تضم 92 غرفة في وسط ويلينغتون، ويقيم فيه عمال وفقراء.
وعثرت الشرطة، اليوم، على أولى الجثث تحت الأنقاض، كما عثر عناصر الإطفاء على ست جثث داخل المبنى في حين يُعقّد الانهيار الجزئي للسطح جهود البحث.
وأكدت الشرطة أن عدد القتلى قد يرتفع، وأضاف مفتش الشرطة ديون بينيت، في بيان: نبذل قصارى جهدنا للعثور في أسرع وقت على جثث من لقوا حتفهم.
واختتم بينيت: أنها فترة صعبة جدًّا لجميع المتضررين من هذه المأساة، وخصوصًا أولئك الذين ما زالوا ينتظرون أخبارًا عن أحبائهم.