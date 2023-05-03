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بعد تألقه مع برشلونة

نيوكاسل يستهدف ضم رافينيا

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
نيوكاسل يستهدف ضم رافينيا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لعقد أكبر صفقة في تاريخ النادي، بضم نجم فريق برشلونة، البرازيلي رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نيوكاسل يسعى لضم رافينيا

ويسعى النادي الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، في الصيف المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه يقترب من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “سيتعين على نيوكاسل دفع 80 مليون يورو، إذا أراد التعاقد مع رافينيا، ليكون وقتها أغلى صفقة في تاريخ النادي”.

رافينيا
رافينيا – المصدر @fcbarcelona_ara

ويُعد النجم السويدي ألكسندر إيزاك، القادم من ريال سوسيداد الإسباني، هو أغلى صفقة في تاريخ الماكبايس حاليًا، بعد أن انضم إليه مقابل 70 مليون يورو.

وانضم رافينيا إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد، مقابل 58 مليون يورو، بجانب 7 ملايين كمتغيرات، وشارك في 45 مباراة، وساهم في تسجيل 21 هدفًا، حيث أحرز 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

رافينيا ضد Manchester united
رافينيا – المصدر @fcbarcelona_ara

الفريق بالدوري الإنجليزي

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل بشكل مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 65 نقطة، من الفوز في 18 مباراة، والتعادل 11 مرة وخسر 4 لقاءات.

نيوكاسل يونايتد
لاعبو الفريق – المصدر @fabianschaer

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