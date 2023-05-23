نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتعادل السلبي بين الفريقين

تعادل نيوكاسل ضد ليستر

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل ضد ليستر سيتي على ملعب “سانت جيمس بارك”، وسيطر الماكبايس على اللعب وسط محاولات من الفريق الضيف، أملًا في هز الشباك، وخطف الثلاث نقاط، ولكن دون جدوى.

وظهر الماكبايس بشكل مميز وضغط هجوميًّا في النصف ساعة الأخيرة، إلا أن دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي تألق في الدقائق الأخيرة، وحرمه من هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 70 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد ليستر سيتي إلى 31 نقطة في المركز الـ18، ويُصارع من الهبوط.

المشاركة في دوري الأبطال

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2002/ 2003، حينما كان آلان شيرر قائدًا للماكبايس.

ويتبقى للماكبايس مباراة واحدة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يحل ضيفًا على تشيلسي، يوم الأحد المقبل.