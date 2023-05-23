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بعد تعادله مع ليستر سيتي

نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتعادل السلبي بين الفريقين

تعادل نيوكاسل ضد ليستر

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل ضد ليستر سيتي على ملعب “سانت جيمس بارك”، وسيطر الماكبايس على اللعب وسط محاولات من الفريق الضيف، أملًا في هز الشباك، وخطف الثلاث نقاط، ولكن دون جدوى.

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نيوكاسل ضد ليستر سيتي
جانب من المباراة – المصدر @NUFC

وظهر الماكبايس بشكل مميز وضغط هجوميًّا في النصف ساعة الأخيرة، إلا أن دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي تألق في الدقائق الأخيرة، وحرمه من هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 70 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد ليستر سيتي إلى 31 نقطة في المركز الـ18، ويُصارع من الهبوط.

نيوكاسل وليستر
نتيجة المباراة – المصدر @NUFC

المشاركة في دوري الأبطال

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2002/ 2003، حينما كان آلان شيرر قائدًا للماكبايس.

ويتبقى للماكبايس مباراة واحدة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يحل ضيفًا على تشيلسي، يوم الأحد المقبل.

نيوكاسل في دوري الأبطال
مشاركة الفريق في دوري الأبطال – المصدر @NUFC

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