هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس

تعزز شركة صناعة الهواتف الذكية HTC ريادتها في الدمج بين أجهزتها وتقنية الواقع الافتراضي، حيث تطرح هاتف U-series الجديد الداعم لتقنية ميتافيرس.

ووفق ما ذكر موقع جيزمو تشاينا، فقد طرحت شركة HTC، المقطع الترويجي للهاتف الجديد عن طريق منصتها التي أطلقتها العام الماضي للواقع الافتراضي باسم VIVERSE.

مواصفات هاتف U-series

وفي حين أن الشركة لم تعلن رسميًا عن اسم الهاتف الجديد المنتظر إلا أن الخبراء توقعوا طرحه بمسمى تجاري U-series، وهذا التوقع قائم على وسم ألحقته الشركة بمقطع الفيديو الترويجي، وقالت به seeUsoon، مع حرصها على إبراز حرف U.

والعام الماضي، سبق لشركة HTC أن قدمت للأسواق، أول إنتاج لها في مجال الهواتف الداعمة لتقنية الميتافيرس، باسم Desire 22 Pro.

الهاتف كان مدعومًا بمنصة الميتافيرس VIVERSE، وقدمته الماركة بقدرات تشمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وشاشة عرض 120 هرتز، مع تخصيص حزمة من التطبيقات المتعلقة بالواقع الافتراضي، جاءت مدمجة على نظام التشغيل الخاص بالهاتف لتعزيز قدراته في مجال الميتافيرس.

منافسون جدد

ويأتي طرح شركة HTC لهذا الهاتف الجديد، في الوقت نفسه الذي تستعد فيه سوق التقنيات لاستقبال بعض المنافسين الجدد في مجال طرح أجهزة داعمة للذكاء الاصطناعي، في مقدمتها شركة أبل، التي تشير التوقعات إلى قرب طرحها لأول نظارة مخصصة للواقع الافتراضي من إنتاجها لمنافسة شركة ميتا التي تهيمن حاليًا على سوق نظارات الواقع الافتراضي، بطرحها لإصدارات نظارات ميتا كويست.

الأحدث من هذه الإصدارات كانت نظارة ميتا كويست برو، التي قدمتها ميتا العام الماضي بتكلفة 1500 دولار تقريبًا، وهو ما يعادل نصف القيمة المتوقعة للنظارة المنتظرة من شركة أبل للواقع الافتراضي.