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شارفت على التصادم أكثر من مرة

هاري وميجان يتعرضان لمطادرة بالسيارات من مصوري الباباراتزي

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
هاري وميجان يتعرضان لمطادرة بالسيارات من مصوري الباباراتزي
المواطن - فريق التحرير

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كشف متحدث باسم الأمير البريطاني هاري، اليوم الأربعاء، أن الأمير وزوجته ميجان تعرضا لمطاردة خطيرة بالسيارات من مصوري “الباباراتزي”.

مطاردة بالسيارات

أوضح المتحدث، في بيان، أن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة، واصفًا الحادثة بأنها “شبه كارثية”.

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وتابع البيان أن المطاردة أسفرت عن تصادمات قريبة متعددة شملت سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك”.

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شخصيات عامة

وأضاف البيان: “بينما تأتي شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتي أبدًا على حساب سلامة المرء”.

ووقعت المطاردة بعد أن حضر الثنائي المثير للجدل حفلًا لتوزيع الجوائز في نيويورك، أمس الثلاثاء، حيث تم تكريم ميغان بجائزة امرأة ذات رؤية من مؤسسة السيدة، وذلك لجهودها العالمية التي تدعو فيها إلى تمكين النساء والفتيات.

تقاعد هاري وزوجته

وتقاعد هاري وزوجته ميجان ماركل (41 عامًا) من واجباتهما الملكية الرسمية عام 2020، وأسسا حياة جديدة في كاليفورنيا. ولدى الزوجين الآن طفلان؛ هما أرشي في الثالثة من العمر وليليبت في عامها الأول.

يذكر أن والدة هاري، الأميرة ديانا، قد توفيت في حادث سيارة 1997 عندما كان مصورو المشاهير يطاردونها في باريس.

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