هجوم مسلح على متجر بإسطنبول والكاميرات تكشف الجناة

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وثق مقطع فيديو متداول، هجومًا مسلحًا على أحد المتاجر؛ ما أدى إلى حدوث حالة من الهلع لدى صاحب المتجر وزبائنه، بمنطقة بيوغلو الواقعة في إسطنبول التركية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن هذا الهجوم الذي شنه رجلان في وقت متأخر من فجر الخميس، هو الثاني من نوعه خلال 7 أشهر فقط.
وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة داخل المتجر الصغير، دخول رجلين إلى المتجر الذي يفتح أبوابه أمام الزبائن ليلًا.
وبحسب الفيديو، تمكن صاحب المتجر من إخراجهما، لكن أحدهما أطلق النار باتجاه المتجر.
وفشل اللصان في سرقة أي شيء من محتويات المتجر، بما في ذلك الأموال الموجودة بداخله في صندوق المبيعات، بينما طالب متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أقسى العقوبات على اللصوص.
وفتحت الشرطة تحقيقًا بشأن الحادث؛ لمعرفة الرجلين وإحالتهما إلى القضاء.