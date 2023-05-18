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وزارة الداخلية نفت صحتها

هلع في مصر والسبب رسالة صوتية على واتساب

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
هلع في مصر والسبب رسالة صوتية على واتساب
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن حقيقة رسالة صوتية متداولة على تطبيق واتساب تسببت في إثارة الهلع بين المواطنين.

تفاصيل الرسالة

وأفاد المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، بأنه تواصل مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلك الرسالة الصوتية المتداولة التي تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.

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وقالت الوزارة: إنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تلقي بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة مماثلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات.

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ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري متابعي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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