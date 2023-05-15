ورشتا لصناعة العطور وصيانة الجوال في مشروع نماء

أطلقت جمعية مساعي الخيرية، مساء أمس الأحد، المرحلة الأولى من مشروع نماء واكتفاء، بدورته السادسة، حيث أقامت ورشة عمل بعنوان صناعة العطور على أيدي كوادر وطنية مؤهلة واستهدفت هذه المرحلة المرأة الشغوفة في عالم العطور، وعالم الجوالات، حيث تضمنت ورشتي عمل وهما: صناعة العطور، وصيانة الجوال.

صناعة العطور

يذكر أن ورشة العمل المنفذة اشتملت على عدة عناصر مهمة في عالم صناعة العطور، حيث تطرقت المدربة إلى مكونات العطور الأساسية وجودتها، وأنواع الزيوت العطرية وكيفية طرق المزج والابتكار.

وتسعى الجمعية لإكمال الورشة الأخيرة من المرحلة الأولى وهي صيانة الجوال، وورشة العمل المهارية السلوكية.

مشروع نماء

يذكر أن مشروع نماء واكتفاء يهدف إلى تمكين المرأة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر على إجادة الحرفة والمهارات الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاكتفاء الذاتي.

آليات التقييم

وتتمثل آليات التقييم المعتمدة في المشروع في: القياسات القبلية، والبعدية، والتقييم المعرفي؛ فمن الضروري مسبقًا معرفة مدى استعداد المشتركة والخبرة السابقة لديها فيما يتعلق بالمهارة التي سيتم اكتسابها قبل البدء، ومن ثمّ عمل القياس البعدي لفحص مدى تقدم المشتركة ومدى اكتساب المهارة بعد ورش العمل ومقارنة النتائج بالقياس القبلي.

وأخيرًا عمل التقييم المعرفي وهو اختبارات تجريبية أثناء فترة التدريب للتأكد من إتقان الحرفة، ويأتي ذلك بعد إكساب المشتركات المعارف والمعلومات النظرية.

مساعي الخيرية

جدير بالذكر أن جمعية مساعي الخيرية تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.