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للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس

وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع (اللجنة المركزية للقبول) عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية للعام الدراسي (1445هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية، التقنية، الهندسية، الشرعية، الطبية، اللغات) على النحو التالي:

– للاطلاع على التخصصات المطلوبة: اضغط هنا

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شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ولد ونشأ مع والده لتواجده للعمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– ألا يكون سبق أن انسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.
– ألا يزيد العمر عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام/جراحة، طبيب أسنان) عند بداية العام الدراسي.
– أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وألا يقل التقدير عن (جيد) في التخصصات المطلوبة.
– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.
– ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).
– أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.
– أن يكون الطالب حاصلاً على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية .
– أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.
– أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ ) .
– أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية .
– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

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تعليمات عامة:

– يجب على المتقدم التأكد من وجود تخصصه الدقيق من ضمن التخصصات المطلوبة .
– يجب قراءة الشروط المطلوبة وفي حال انطباقها يقوم المتقدم بتعبئة الطلب وأخذ رقم التسجيل.
– يعتبر تعبئة هذا الطلب غير مُلزم للجنة قبول الجامعيين .
– يتم تسجيل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب مع التأكد من تعبئة جميع الحقول.
– في حال عدم معرفة درجة اختبار القياس يترك الحقل الخاص به فارغًا.
– يجب على الطالب إحضار رقم التسجيل والهوية الوطنية لدى مراجعته للجنة لأي غرض.
– يجب علي المتقدم الجامعي والحاصل على شهادة الماجستير فأعلى أن يكون حاصلاً على تقدير ( جيد ) فأعلى في شهادة البكالوريوس.

طريقة التقديم:

متاح التقديم يوم الأربعاء 1444/11/18 هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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