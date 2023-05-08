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ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة

وزارة العدل: مركز المصالحة يُصدر 200 ألف وثيقة صلح

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
وزارة العدل: مركز المصالحة يُصدر 200 ألف وثيقة صلح
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المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد وثائق الصلح الإلكترونية الصادرة من مركز المصالحة لتبلغ 200 ألف وثيقة صلح.

نشر ثقافة الصلح في المجتمع

ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

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وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من “تراضي” تحسنًا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

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