وزير الإعلام يزور واحة الإعلام المخصصة للقمة العربية بجدة

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زار وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الخميس، واحة الإعلام المخصصة للقمة العربية المقرر عقدها في مدينة جدة غدًا الجمعة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، وزير الإعلام وهو يستمع إلى التحضيرات التي تتم في واحة الإعلام المخصصة للقمة العربية المقرر عقدها في مدينة جدة.
وتستعد جدة لاستقبال رؤساء الدول العربية في القمة العربية الـ32 المقرر عقدها بها غدًا الجمعة.
وزير الإعلام سلمان الدوسري يزور المركز الإعلامي المخصص للقمة العربية في جدة #الإخبارية #قمة_جدة pic.twitter.com/luJoHgKb4u
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023
وأنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لانطلاق أعمال القمة العربية، بتنفيذها أعمال رفع أعلام الدول المشاركة في القمة، وفق بروتوكول العلم السعودي الذي ينص عليه نظام العلم.
ومن المقرر أن تناقش قمة جدة عددًا من الملفات المهمة، أبرزها الملف السوداني الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم العربي لجهود الوساطة بين أطراف النزاع.
كما ستبحث الملف اليمني والملف الفلسطيني الأطول عمرًا، فضلًا عن عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية، والملف الإيراني.