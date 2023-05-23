وزير الداخلية: رحلة ريانة والقرني للفضاء تخدم العلم والإنسانية

أعرب وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، عن فخره واعتزازه، برحلة رائدي الفضاء السعوديين، إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرًا إلى أنها تخدم العلم والإنسانية.

وقال وزير الداخلية عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “نفخر ونعتز بالرحلة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية، التي تدعمها قيادتنا الرشيدة؛ خدمةً للعلم والإنسانية، وتعزيزًا لدور أبناء الوطن في كافة المجالات، لتتخطى الإنجازات السعودية بفضل الله حدود الأرض”.

3 مراحل لـ ريانة والقرني

وكانت الهيئة السعودية للفضاء، قد كشفت عن أهم ثلاث مراحل لرائدي الفضاء السعوديين “علي القرني وريانة برناوي”، أمس الاثنين، والتي ستنتهي بدخولهما محطة الفضاء الدولية.

وتهدف هذه المهمة إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.

وسيخوض رائدا الفضاء خلال رحلتهما 11 تجربة بحثية وعلمية في بيئة الجاذبية الصغرى، إضافة إلى 3 تجارب تفاعلية تعليمية مع طلاب وطالبات المدارس في المملكة، ليصبح مجموع التجارب 14 تجربة تستهدف القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وتجارب الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى.