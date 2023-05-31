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توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لاعبي نادي الاتحاد بلقب دوري روشن، وذلك بعد نهاية مباراة الطائي في الجولة الـ30 والأخيرة من عمر المسابقة.
وتسلم اللاعب المصري أحمد حجازي قائد العميد كأس البطولة من يد وزير الرياضة، ثم ذهب للاحتفال بالتتويج بالكأس مع زملائه والمدرب البرتغالي نونو سانتو.
جدير بالذكر أن العميد أنهى الموسم محتلًّا المركز الأول برصيد 72 نقطة.
عاجل| وزير الرياضة يتوج #الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي🥇🏆
#الاتحاد_بطلا_للدوري | #SSC pic.twitter.com/eWXO95uxL6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023