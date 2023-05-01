وصول سفينة عسكرية أمريكية من السودان إلى ميناء جدة استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص جيش الاحتلال مشاهد لتدفق السيول بوادي خلب في جازان مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو 981 مليون ريال أرباح سابك للمغذيات الزراعية في الربع الأول التأمينات الاجتماعية تعلن عن فتح باب التوظيف طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى وظائف بجامعة الأميرة نورة بنظام التعاقد نصائح للمعتمرين عند شحن ماء زمزم في الطائرات لوبريف توزع 841 مليون ريال أرباحاً للنصف الثاني
وصلت سفينة عسكرية أمريكية، اليوم الاثنين، قادمة من السودان إلى ميناء جدة، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية.
وصول سفينة عسكرية أميركية إلى ميناء #جدة الإسلامي، قادمة من #السودان وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية
عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/le45WbxerQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023
يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.
وفي وقت سابق، وصلت طائرة عسكرية هندية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة قادمة من السودان، حيث كانت تحمل على متنها 123 مواطنًا هنديًّا.
على الجانب الأخر، تفقَّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والطيران الخاص وقاعدة الملك عبدالله الجوية، ووقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان.
كما عبَّر عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، ناقلًا لمنسوبي الجوازات العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛ تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.