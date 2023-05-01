وصول سفينة عسكرية أمريكية من السودان إلى ميناء جدة

وصلت سفينة عسكرية أمريكية، اليوم الاثنين، قادمة من السودان إلى ميناء جدة، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية.

وصول سفينة عسكرية أميركية إلى ميناء #جدة الإسلامي، قادمة من #السودان وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية

عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/le45WbxerQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023

جهود المملكة لإجلاء الرعايا

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.

وفي وقت سابق، وصلت طائرة عسكرية هندية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة قادمة من السودان، حيث كانت تحمل على متنها 123 مواطنًا هنديًّا.

الخدمات المقدمة

على الجانب الأخر، تفقَّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والطيران الخاص وقاعدة الملك عبدالله الجوية، ووقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان.

كما عبَّر عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، ناقلًا لمنسوبي الجوازات العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛ تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.