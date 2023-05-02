وصول طائرة هندية تقل 145 شخصًا من السودان إلى جدة

وصلت منذ قليل طائرة هندية إلى مدينة جدة، حيث تقل نحو 145 شخصًا قادمة من السودان، وفقًا لقناة “الإخبارية”.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.

توفير الخدمات

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، حيث وصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطنًا سعوديًّا، ونحو 5184 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).