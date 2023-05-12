Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد تأجيل اجتماع بين بايدن والجمهوريين

وضع رفع سقف الدين الأمريكي يزداد تعقيدًا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
وضع رفع سقف الدين الأمريكي يزداد تعقيدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن البيت الأبيض عن تأجيل اجتماع كان مقررًا، اليوم الجمعة، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة برلمانيين آخرين بشأن رفع سقف الدين إلى مطلع الأسبوع المقبل.

قد يهمّك أيضاً
الوحدة ينهي الشوط الأول متقدمًا ضد العدالة

الوحدة ينهي الشوط الأول متقدمًا ضد العدالة

وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

مزيد من التعقيد

وأدى إرجاء هذا الاجتماع المهم حول الدين العام في الولايات المتحدة إلى مزيد من التعقيد في الجدول الزمني السياسي بشأن مخاطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل

فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل

لكن مصدرًا مقربًا من المناقشات أكد أن هذا التأجيل إيجابي، موضحًا أن الفرق تواصل اجتماعاتها ولم يكن الوقت مناسبًا لإشراك القادة على أعلى مستوى، كما قالت مصادر مطلعة على المحادثات إن التأجيل كان علامة على أن المناقشات على مستوى الموظفين تحقق تقدمًا.

وقال كيفن مكارثي في مؤتمر صحافي إن البيت الأبيض لم يلغ الاجتماع، متابعًا: قررنا جميعًا أن من مصلحتنا السماح لفرقنا بالاجتماع مرة أخرى قبل أن نلتقي مجددًا.

خلاف الجمهوريين وبايدن

ويشترط الجمهوريون في الكونغرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.

وضع رفع سقف الدين الأمريكي يزداد تعقيدًا
WASHINGTON, DC – SEPTEMBER 17: U.S. President Joe Biden participates in a conference call on climate change with the Major Economies Forum on Energy and Climate in the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building on September 17, 2021 in Washington, DC. (Photo by Al Drago/Getty Images)

وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مطلع مايو من أن الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصادات العالم، مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من مطلع يونيو.

وكانت الحكومة الأمريكية وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض في يناير، ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لإتاحة السيولة النقدية. وأبلغت يلين الكونغرس أن هذه الإجراءات قد تنتهي في الأول من يونيو.

وعبَّر صندوق النقد الدولي، الخميس، عن قلقه من التداعيات الخطيرة على الاقتصاد العالمي لتقصير الولايات المتحدة في السداد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم