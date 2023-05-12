وضع رفع سقف الدين الأمريكي يزداد تعقيدًا

أعلن البيت الأبيض عن تأجيل اجتماع كان مقررًا، اليوم الجمعة، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة برلمانيين آخرين بشأن رفع سقف الدين إلى مطلع الأسبوع المقبل.

مزيد من التعقيد

وأدى إرجاء هذا الاجتماع المهم حول الدين العام في الولايات المتحدة إلى مزيد من التعقيد في الجدول الزمني السياسي بشأن مخاطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي.

لكن مصدرًا مقربًا من المناقشات أكد أن هذا التأجيل إيجابي، موضحًا أن الفرق تواصل اجتماعاتها ولم يكن الوقت مناسبًا لإشراك القادة على أعلى مستوى، كما قالت مصادر مطلعة على المحادثات إن التأجيل كان علامة على أن المناقشات على مستوى الموظفين تحقق تقدمًا.

وقال كيفن مكارثي في مؤتمر صحافي إن البيت الأبيض لم يلغ الاجتماع، متابعًا: قررنا جميعًا أن من مصلحتنا السماح لفرقنا بالاجتماع مرة أخرى قبل أن نلتقي مجددًا.

خلاف الجمهوريين وبايدن

ويشترط الجمهوريون في الكونغرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مطلع مايو من أن الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصادات العالم، مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من مطلع يونيو.

وكانت الحكومة الأمريكية وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض في يناير، ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لإتاحة السيولة النقدية. وأبلغت يلين الكونغرس أن هذه الإجراءات قد تنتهي في الأول من يونيو.

وعبَّر صندوق النقد الدولي، الخميس، عن قلقه من التداعيات الخطيرة على الاقتصاد العالمي لتقصير الولايات المتحدة في السداد.