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وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المبيعات والتسويق).

– قائد فريق قسم التخزين/ النقل والخدمات اللوجستية (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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