وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي

عمليات نقاط البيع تسجل 10.3 مليار ريال في أسبوع اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية لقطات لمغادرة رعايا باكستان قاعدة الملك عبدالله لبلادهم وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وقف التصعيد بالسودان الأسهم السعودية تغلق منخفضة 5 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص الغرامة وإلغاء التصريح وقطع الإمدادات عقوبة مخالفة نظام المنتجات البترولية فايز المالكي من داخل سفينة الإجلاء: كل الإمكانيات والخدمات متوفرة الحارثي يحذر من القرض العقاري : عقدك لا يضمن حقك الشورى يطالب التجارة بإيجاد حلول ناجزة لارتفاع الأسعار
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المبيعات والتسويق).
– قائد فريق قسم التخزين/ النقل والخدمات اللوجستية (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)