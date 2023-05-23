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وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير مكتب.
  2. سكرتير.
  3. محلل حالة مساعد.
  4. محلل حالة.
  5. تمهير متدرب.
  6. محلل تخطيط وأداء أول.
  7. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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