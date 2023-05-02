وظائف شاغرة في الرقيب التجارية

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والمدينة المنورة.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مبيعات (الخبر).
– مصمم جرافيك (الخبر).
– مساعد مبيعات (المدينة المنورة).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)