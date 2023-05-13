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وظائف شاغرة في شركة إريكسون

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة إريكسون
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Ericsson

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير تسليم الخدمات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

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– مهندس حلول تقنية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، نظم المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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