وظائف شاغرة في شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تحليل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف دعم فني: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.
– مدير الإنتاج/ جهد منخفض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).
– مهندس بحث وتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)