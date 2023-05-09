وظائف شاغرة في فروع أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من جدة، والدمام.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الائتمان (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة).
– رئيس فريق إدارة المرافق (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)