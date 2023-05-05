وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– اختصاصي أول هندسي/ شؤون مستهليكن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، المحاسبة).
– اختصاصي قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.
وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)