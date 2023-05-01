وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: إداري موارد بشرية. مهندس مدني. محاسب. مراقب المستندات. مهندس إنشاءات مدني. مدير الإنشاءات. ضابط HSE مهندس مدني (راتب 7500 – 9250) ريالاً. حارس أمن. مشرف أمن. مهندس مدني. إداري مشروع. أخصائي موارد بشرية. مدير لوجستي. مدير الواجهة. محامٍ. مدير الموارد البشرية. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).