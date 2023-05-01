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وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. إداري موارد بشرية.
  2. مهندس مدني.
  3. محاسب.
  4. مراقب المستندات.
  5. مهندس إنشاءات مدني.
  6. مدير الإنشاءات.
  7. ضابط HSE
  8. مهندس مدني (راتب 7500 – 9250) ريالاً.
  9. حارس أمن.
  10. مشرف أمن.
  11. مهندس مدني.
  12. إداري مشروع.
  13. أخصائي موارد بشرية.
  14. مدير لوجستي.
  15. مدير الواجهة.
  16. محامٍ.
  17. مدير الموارد البشرية.
  18. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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