Icon

اللغة العربية تراثنا وقوتنا الناعمة في عالم لا يؤمن إلا بالثقافة العابرة الملهمة Icon مركبة فضاء صينية تعود إلى الأرض بعد مهمة غامضة Icon لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج Icon السعودية قائدة المبادرات وتمتلك المتغيرات المؤثرة في صناعة القرار العربي بالسودان Icon طريقة إضافة عقد الإيجار بـ حساب المواطن Icon استمرار أمطار جازان وعسير والباحة حتى الـ 9 مساءً Icon سقوط 22 قتيلاً بحادث مروع لغرق قارب في الهند Icon استئناف محادثات جدة وسط آمال بتجديد هدنة السودان Icon أمطار متفاوتة ورياح بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد معاناة من المرض

وفاة الشيخ محمد خليل قارئ

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
وفاة الشيخ محمد خليل قارئ
المواطن - شريف النشمي

مواضيع ذات علاقة

توفي صباح اليوم الاثنين الشيخ المقرئ محمد خليل قارئ إمام جامع القبلتين في المدينة المنورة وإمام المسجد النبوي الشريف المكلف سابقاً بعد معاناة مع المرض بالمدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 215 ريالاً للجرام

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 215 ريالاً للجرام

سوناك يكشف عن سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز

سوناك يكشف عن سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز

شيخ أئمة الحرمين

والشيخ محمد قارئ هو ابن الشيخ المقرئ خليل عبدالرحمن قارئ – شيخ أئمة الحرمين الشريفين – توفي شهر ذي الحجة عام 1439 هـ.

والشيخ محمد قارئ أخٌ للشيخ المقرئ محمود خليل قارئ إمام جامع القبلتين في المدينة المنورة وإمام المسجد النبوي المكلف سابقاً أيضاً والذي توفي العام الماضي .

كذلك الشيخ محمد قارئ أخٌ للشيخ المقرئ أحمد خليل قارئ والذي شارك أخاه الشيخ محمود إمامة جامع القبلتين وتوفي في شهر ذي القعدة عام 1438 هـ – رحمهم الله جميعاً.

ومن المقرر أن تتم الصلاة على الشيخ محمد خليل قارئ بعد صلاة مغرب اليوم الاثنين بالمسجد النبوي الشريف.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة