وفاة الشيخ محمد خليل قارئ

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توفي صباح اليوم الاثنين الشيخ المقرئ محمد خليل قارئ إمام جامع القبلتين في المدينة المنورة وإمام المسجد النبوي الشريف المكلف سابقاً بعد معاناة مع المرض بالمدينة المنورة.
والشيخ محمد قارئ هو ابن الشيخ المقرئ خليل عبدالرحمن قارئ – شيخ أئمة الحرمين الشريفين – توفي شهر ذي الحجة عام 1439 هـ.
والشيخ محمد قارئ أخٌ للشيخ المقرئ محمود خليل قارئ إمام جامع القبلتين في المدينة المنورة وإمام المسجد النبوي المكلف سابقاً أيضاً والذي توفي العام الماضي .
كذلك الشيخ محمد قارئ أخٌ للشيخ المقرئ أحمد خليل قارئ والذي شارك أخاه الشيخ محمود إمامة جامع القبلتين وتوفي في شهر ذي القعدة عام 1438 هـ – رحمهم الله جميعاً.
ومن المقرر أن تتم الصلاة على الشيخ محمد خليل قارئ بعد صلاة مغرب اليوم الاثنين بالمسجد النبوي الشريف.