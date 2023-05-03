وفاة رضيع أمام باب مستشفى رفضت استقباله

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رفض مستشفى استقبال أم حامل تعاني من آلام المخاض، مما أدى إلى تأخر عملية إسعافها ووفاة الرضيع على الفور، وأثارت الواقعة غضباً عارماً في تونس.
وتوفي الرضيع جراء تأخر تقديم العناية الطبية لأمه، بعد رفض دخول أمه إلى أحد المستشفيات الحكومية، لإجراء عملية الولادة بمحافظة الكاف شمال البلاد، ما دفع عائلتها لنقلها إلى مصحة خاصة. إلا أن الأخيرة رفضت بدورها إيواءها لعدم قدرتها على دفع التكاليف المالية اللازمة للولادة.
ليضطروا بعدها إلى إعادتها للمستشفى الحكومي، غير أن الرضيع ولد ميتًا، وتبين أن وفاته حصلت خلال عملية نقله من المصحة إلى المستشفى، كما أصيبت المرأة بنزيف حاد اضطر إثره الأطباء لاستئصال رحمها.
وأثارت هذه الحادثة التي تناقلتها أغلب وسائل الإعلام المحلية، استياء الرأي العام في تونس، وسط اتهامات للطاقم الطبي والمسؤولين عن المصحة الخاصة بالتسبب في وفاة الرضيع واستئصال رحم أمه التي تبلغ من العمر 21، بسبب الإهمال واللامبالاة والتعامل غير الإنساني، وفتحت النقاش مجددًا حول ظروف العمل داخل المستشفيات الحكومية في المناطق الداخلية.
واستجابت السلطات لردود الفعل الغاضبة، وأذنت النيابة العامة بإيقاف مدير المصحّة الخاصّة وقابلتين وممرضتين وطبيب، للتحقيق معهم وتحديد المسؤوليات.